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10 Temmuz 2018 17:12

Sakarya Akıllı Şehircilikte öncü olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak ve ARGE ekibi, İSBAK ev sahipliğinde yapılan işbirliği toplantısına katıldı.

Sakarya Akıllı Şehircilikte öncü olacak

10 Temmuz 2018 17:12

Çıplak, ‘Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı’ ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldığını ve Sakarya’nın akıllı şehir uygulamalarında öncü şehir olacağını söyledi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak ve ARGE ekibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknoloji Şirketi İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük ve ekibini ziyaret etti. İSBAK ev sahipliğinde yapılan işbirliği toplantısına İSBAK Akıllı Şehir Strateji Geliştirme Müdürü Fatih Kafalı, İSBAK Pazarlama ve Satış Müdürü Mustafa Önçırak ve birçok mühendis katılım sağladı. Toplantıda İSBAK Akıllı Şehir Ofisi ile birlikte yapılacak işbirlikleri görüşüldü ve strateji alanında deneyim paylaşımı yapıldı.


Düzenlenen işbirliği toplantısı ile ilgili konuşan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, “Türkiye’de ilk kez politika ve strateji olarak Sakarya’da bir yerel yönetim tarafından hazırlama süreci devam eden “Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı” ile ilgili olarak İSBAK’ı ziyaret ettik. Düzenlen işbirliği toplantısında dünyadaki deneyimler başta olmak üzere birçok stratejik deneyimi konuştuk. Hazırlamakta olduğumuz “Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı” ile ilgili bilgi paylaşımı yaptık. İnşallah Sakaryamız akıllı şehircilik uygulamalarında öncü olacak” dedi.




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