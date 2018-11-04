Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı ve Karasu'da hayata geçirilen Katı Atık Aktarma İstasyonlarında şehir artık çöpten gübre ve enerji üretecek.

Tesisler sayesinde Sakarya'da atıkların vahşice depolanmasına son verilecek. Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) projesi sayesinde ise atıklardan enerji ve gübre üretilecek. Yapılan tesislerle çevreyi temiz tutacaklarını, bu atıklarla enerji ve gübre üreteceklerini aktaran Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “İnşallah SEKAY projemizin tamamlanmasının ardından atıklardan enerjimizi ve gübremizi üreteceğiz” dedi.

Karamehmetoğlu, “Şimdiye kadar Karasu, Kocaali, Hendek, Karapürçek, Akyazı gibi ilçelerimizde atıklar vahşi depolanıyordu. Aktarma istasyonlarımız vasıtasıyla toplanan atıklarımız SEKAY'a ulaştırılacak ve burada tesisimizde enerjiye ve gübreye dönüştürülecek. Bu çalışmalarla artık bir devrin sonuna geldik. Vahşi depolamanın bittiği ve atıkların değerlendirildiği bir zamana geçiyoruz. SEKAY projemizi de devreye aldıktan sonra, dünya standartlarında çevre yönetimi yapmış olacağız. İnşallah Sakarya artık çöpten gübre ve enerji üretecek” diye konuştu.