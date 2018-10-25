Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba basın mensuplarıyla bir araya geldi

Toplantıya Başkan Yaşar Zımba'nın yanı sıra Başkan Vekili Recep Odabaş, Genel Sekreter Ahmet Orhan, Disiplin Kurulu Başkanı Cemal Başaran, Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir, Yönetim Kurulu üyeleri Uğur Kobaş, Hasan Zandolu, Ali Palas, Necmettin Koçak, Cavit Yılmaz, Selçuk Kurt, Mehmet Demir, Sezgin Tutar, Fatih Kanbur, Mehmet Bilgin, Fevzi Çolak katıldı. Başkan Zımba, amatör kulüplerin daha iyi ve refah seviyesine ulaşmak için çalışmalar yaptığını belirtti.

"1 Milyon TL'lik yardım"

Başkan Yaşar Zımba yaptığı açıklamada, "Kulüplerimize maddi yardım yaptık. Bizde 162 tane amatör kulüp var bunlardan 114 tane kulübe yardım edebildik. Belgelerini onlar tamamlayabildi. Bakanlığımızdan ilk defa kulüplerimize para aldık. 1 Milyon TL'lik malzeme yardımını şimdi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na söyledik. İhalede oldu. Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'nun yardımı ile bir aya kadar kulüplere 1 Milyon TL'lik malzeme yardımı yapacağız. Biz bu işe birbirimizi sevelim diye başladık bu sevgiye karşı koyanlarla her zaman savaşacağız. ASKF kurulu olarak görevlerini tüm içtenlikleriyle yaptıklarını biliyor ve görüyorum ben sadece kontrol ediyorum. Onların yanlış yapacaklarını sanmıyorum onlara güvenim sonsuz herkes görevlerini en iyi şekilde yapıyor. Yönetim kurulumuzun başkan yardımcısı Mehmet Demir aynı zaman da JAN-EM güvenlik firmasının da yöneticisi olan başkan yardımcımızın kulüplerde oynayan gençlerimiz için planladığı projeleri var. 250 kişiye iş imkanı sağlayacak, kurs masrafları alınmayacak ve sertifikaları verilecektir. Bunların hepsi kulüpteki gençlerimize destek olması için yapılan adımlardır” diye konuştu.