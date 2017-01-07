Sakarya beyaz gelinliğini giydi

Sakarya’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de devam ederken, kent geneli beyaza büründü.

Sakarya’da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Sabah evlerinden çıkarak işe gitmek isteyen vatandaşlar, kar yağışı sebebiyle zorlandı. Kimisi karla kaplı araçlarını temizlemeye çalışırken, kimi vatandaşlar da karın keyfini çıkardı. Kar yağışı şehir merkezinde kartpostalları aratmayan görüntüler oluştururken, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana yolları açık tutmak için gece saatlerinden itibaren görev yaptı. Kentin yüksek kesimlerinde sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sakarya genelinde kar yağışı devam ediyor.