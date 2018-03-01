Sakarya beyaza büründü

Sakarya’da gece saatlerinden başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı şehir genelinde etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Sokaklara çıkan vatandaşlar kısa karın keyfini çıkartmanın ardından cep telefonlarıyla kar yağışının fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri başta olmak üzere belediye ekipleri kar için teyakkuza geçerken, yüksek kesimlerde kar yağışının sürdüğü öğrenildi.