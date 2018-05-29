Sakarya Bisiklet Takımı Dünya sahnesinde

Gençler kategorisinde yarışan Halil İbrahim Doğan, Çekya Birell MTB Marathon CUP mücadelesinde 1’incilik elde etti.

Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, 19-20 Mayıs Almanya ve 26-27 Mayıs Çekya’da gerçekleştirilen Dünya Dağ Bisikleti Kupasında başarılı sonuçlara imza attı. Gençler kategorisinde yarışan Halil İbrahim Doğan, Almanya Olimpik Dağ Bisikleti Dünya Kupası’nda 27’ncilik ve Çekya Birell MTB Marathon CUP mücadelesinde 1’incilik elde etti. Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, “Takımımız, Almanya ve Çekya’da yapılan Dünya Dağ Bisikleti Kupasında ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Almanya Olimpik Dağ Bisikleti Dünya Kupası’nda 19 Mayıs Cumartesi ve 20 Mayıs Pazar günü Gençler kategorisinde yarışan Halil İbrahim Doğan, ilk defa Dünya Kupasında yarışmasına karşılık mücadeleyi 27. sırada tamamladı” dedi.

"Çekya’da 1’incilik"

Bayraktar, “26 Mayıs Cumartesi ve 27 Mayıs Pazar tarihlerinde ise Çekya’da gerçekleştirilen Dünya Kupası yarışmaları sırasında yapılan Birell MTB Marathon CUP mücadelesinde 300 sporcuyla start alan sporcumuz Halil İbrahim Doğan, 1’incilik elde ederek ülkemiz adına büyük bir başarı kazandı. Ayrıca Dünya Kupası’nda 3.’lük elde eden deneyimli sporcumuz Anton Sıntsov, yarışma süresinde geçirdiği kaza sonrası yarışı bırakmak durumunda kaldı. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah tedavi süreci hızla tamamlanacak ve İsvirçe’de düzenlenecek yarışlarda hem şehrimizi hem de ülkemizi başarıyla temsil edecek” diye konuştu.