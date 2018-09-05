Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi törenle açıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yapılan ve Marmara bölgesinin yükünün azaltılmasının hedeflendiği Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi’nin açılış törenine katıldı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde 10 Hukuk Dairesi ve 8 Ceza Dairesi’ne 73 hakim ve 9 savcı görev yapacak. Gerçekleşen açılış törenine başta Bakan Gül olmak üzere, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Başsavcı Lütfi Dursun, belediye başkanları, adliye çalışanları ve davetliler katıldı.

“Adalet matematik hesabı değildir"

Saygı duruşunun bulunulması ve İstikal Marşının okunmasının ardından kürsüye çıkan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada, “Hepimiz biliyoruz ki adalet, bir matematik hesabı değildir. Çıkan dosya sayı ve rakamları değildir. Dosyalardan kağıtlardan da ibret değildir. Verilen her karar insanarın umut ve korkularına karşılık gelmektedir. Hükümetimizin 100 günlük eylem planı ile müjdesini verdiğimiz yargıda hedef uygulamasını yeni adli yılla başlatmış olduk. Bin 457 ayrı dava, 220 soruşturma türünde azami sürelerini belirledik. Bu uygulamaları ilk 4 aylık süreçten sonra dava tarafları ve vatandaşlarımızla paylaşmaya başlayacağız. Artık bir dava açıldığında, soruşturmaya başladığında yargının kum saati işlemeye başlayacaktır. Bundan daha da önemlisi yargı süreçleri daha şeffaf, daha öngörülebilir bir hale gelecektir. Uygulama sayesinde sistemin tıkanan yönlerini de tespit etme imkanına kavuşacağız. Bu sorunları analiz ederek çözme noktasına koyabileceğiz” dedi.

“İstanbul’un yükünü azaltacak”

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin İstanbul ve Ankara’nın yükünü azaltacağını belirten Bakan Gül, “Artık istinaf başvuruları için Kocaeli ve Sakarya’daki vatandaşlarımız İstanbul’a; Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın’daki vatandaşlarımız Ankara’ya taşınmayacak. Bu bölgelerin bağlı olduğu Ankara ve İstanbul’daki bölge mahkemeleri iş yükü nedeni ile hafiflemiş olacak. Böylece Sakarya ve bölge illerini değil, İstanbul ve Ankara bölge illerini de rahatlatacak Türk yargı sisteminde hızlı ve şeffaf bir yargı sistemini başlatmış olacağız. Amacımız mahkemeler teşkilatındaki son 2 yılın bu önemli reformunu ülke genelinde yaygınlaştırmak, etkin bir biçimde işlemesini sağlamaktır. 2016 yılındaki istinaf tecrübemiz 7 yerle başladı, sonra 9’a çıktı ve bugün itibari ile 11’e ulaştı. Hedefimiz yine bunun kademeli olarak 15’e yükseltilmesidir” diye konuştu.

“Çok önemli reform"

Bakan Gül sözlerinin devamında, “Bu dönemde istinafa gelen dosya sayısı 1 milyon 200 bin civarındadır. Bölge mahkemelerinin sonuçlandırdığı dosya sayısı 800 bin civarındadır. Dosyaların yüzde 68’i bölge istinaflarında sonuçlandırılmıştır. Yargıtaya göre istinaf mahkemelerinde ceza dosyalarının görülme süresi yaklaşık 5’te 1, hukuk dosyalarında 3’te 1 azalmıştır. Yani yargıtayda 5 yılda tamamlanan bir dosya istinafta 1 yılda tamamlanmıştır. Bu vatandaşımızın biran evvel davasının kesinleşmesi adına önemli bir adımdır. Sakarya’da bu adli yılla başlayan istinaf Türk yargısına büyük katkı sağlayacaktır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yıllık ortalama 400 bin dosya gelirken, bu sayıda 30 bin’e düşmüştür. Böylece savcılık ceza boyutuyla davaların hızlanmasına bu reform çok önemli katkı sağlamıştır. Başta darbe girişimi davaları olmak üzere FETÖ yargılamaları ilk derece mahkemelerinde çok büyük aşama kaydetmiş bulunmaktadır. İlk derece mahkemelerinde günden güne artan sayılarıyla birlikte konu artık istinaf mahkemelerimizin gündemine gelmiştir. Bu sebeple istinaf mahkemeleri başta bu darbe yargılamaları olmak üzere ilk dereceden gelen dosyaları karara bağlayacaktır” dedi.

Protokol daha sonra bölge adliye mahkemesinin içini gezdi.