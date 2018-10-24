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Sakarya Büyükşehir Basket Almanya'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor

Adatıp Büyükşehir FİBA Europe Cup A grubu ikinci hafta mücadelesinde 24 Ekim Çarşamba günü Almanya’da S.

Adatıp Büyükşehir FİBA Europe Cup A grubu ikinci hafta mücadelesinde 24 Ekim Çarşamba günü Almanya'da S.Oliver Würzburg ile karşılaşacak. 21.00'da oynanacak zorlu mücadele FİBA Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.


Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol, FİBA Europe Cup A grubu ikinci hafta karşılaşmasında 24 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Almanya temsilcisi S.Oliver Würzburg ile karşılaşacak. Almanya'da S. Oliver Arena'da oynanacak karşılaşma 21.00'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi basketbolseverler FİBA Youtube kanalından canlı olarak takip edebilecek. A grubunda ilk maçını kaybeden temsilcimiz, ikinci maçında Almanya'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

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