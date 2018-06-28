Sakarya Büyükşehir Basket Avrupa’da sahneye çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, Avrupa’nın en büyük üçüncü organizasyonu olan FIBA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara katılabilmek için ön eleme oynayacak. 11 Temmuz Çarşamba günü çekilecek ön eleme kuralarının ardından Büyükşehir’in rakibi belli olacak. 26 takımın doğrudan katıldığı FIBA Şampiyonlar Ligi’nde dört grupta sekiz takım üst tur mücadelesi için parkeye çıkacak. Büyükşehir Basketbol Takımı, ön elemeye üçüncü turdan katılacak. 1 ve 2. ön eleme turları sonunda 3. ön elemeye çıkan 6 takımdan biri Büyükşehir’in rakibi olacak. Turnuvaya ülkemizden Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Eskişehir Basket ise doğrudan katılacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Akgün Altuğ, “Tarihimizde ilk defa mücadele ettiğimiz Basketbol Süper Ligi’nde Play-Off’lara kaldık. Dolayısıyla yeni sezonda ülkemizi Avrupa’da temsil etmeye hak kazandık. 11 Temmuz’da çekilecek kuraların ardından FIBA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara katılmak için mücadele edeceğiz. Ülkemizi ve şehrimizi Avrupa arenasında en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Heyecanlıyız. İnşallah güzel bir sezon daha bizleri bekliyor olacak” dedi.