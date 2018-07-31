Sakarya Büyükşehir Basket Kulübü Başkanı Adil Köseoğlu:

İnşallah bu sene de turu geçerek Şampiyonla Ligi’ne katılacağız, orada büyük başarılar hedefliyoruz" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Adatıp sponsorluğunda mücadele edecek olan Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri yeni sezon öncesinde basın karşısına çıktı. Orman Park’ta gerçekleşen buluşmada, Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Başkanı Adil Köseoğlu yönetim kurulu üyelerini tanıttı. Sezon öncesi açıklamalar ve yeni sezon öncesine dair bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıya Kulüp Başkanı Adil Köseoğlu başta olmak üzere Genel Sekreter Cavit Akova, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katılım gösterdi. Programda açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Basketbol Başkanı Adil Köseoğlu, şehir ve ülkede ilkleri başaran takım olduğunu belirterek, Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerinin final oynamak olduğunu söyledi.

"Şampiyonlar Ligi’nde ilk turu geçersek hedefimiz final"

Şampiyonlar Ligi’nde final oynama hedeflerinin olduğunu söyleyen Başkan Köseoğlu, "Basketbol takımımız şehrimizde ve ülkemizde ilkleri başaran takım olmuştur. İnşallah bu sene de turu geçerek Şampiyonlar Ligi’ne katılacağız, orada büyük başarılar hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi bazında ilk turu geçersek hedefimiz tabi ki final oynamak. Hedefimiz büyük, inşallah öyle bir takım kuruyoruz. Bu takımda istediğimiz sinerjiyi oluşturursak Allah’ın izniyle hedefler büyük. Sponsorlarımıza buradan teşekkür ediyorum, onların katkıları ile inşallah bir yerlere geleceğiz. Takımda inşallah gelir ve sponsorları tam anlamıyla oturtturabilirsek, tam sabit bir gelirimiz olursa; tabi bir Efes veya TOFAŞ gibi olamıyorsunuz ama bu şehirde basketbolu yayıp, insanlara basketbolu iyi anlatabilirsek inşallah Efes veya TOFAŞ gibi tanınmış bir takım ilerleyen zamanlarda olacağız" şeklinde konuştu.

Yönetim kurulu üyeleri basına tanıtıldı

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü yönetim kurulu ve üyelerini tanıtan Köseoğlu, "Onursal Başkanımız Akgün Altuğ, As Başkanlarımız; Erdal Şenkardeş, Orhan Yılgenci, Orhan Bayraktar, Mahmut Essen, Yıldırım Beyazıt Çakmak. Cavit Akova Genel Sekreter, Gökhan Öner Sağlıktan Sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz, Yavuz Köprülü Altyapı sorumlumuz, Murat Ağırbaş Reklam, Tanıtım ve Pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyemiz. Hayrettin Sezer Basın Sözcümüz, Evren Çakırsoy Mali İşler ve Denetimden sorumlu yönetim kurulu üyemiz. Serkan Ay Kafile ve Ulaşım Başkanımız, Besim Kıratlı Yurtdışı İlişikler sorumlusu yönetim kurulu üyemiz. Akif Köse, Erhan Fidan, Hakan Demirayak, Tolga Ballık, Cem Gün, Nizamettin Sarı, Murat Alemdar, Burhan Atioğlu, Veysi Küçük, Hakan Özlü ve Erdem Kamışoğlu ise yönetim kurulu üyelerimiz" diye konuştu.