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20 Ağustos 2018 15:21

Sakarya Büyükşehir Basket sağlık kontrolünden geçti

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Özel Adatıp Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Sakarya Büyükşehir Basket sağlık kontrolünden geçti

20 Ağustos 2018 15:21


2018 - 2019 sezonunda sadece Türkiye’de değil, Avrupa kupalarında da mücadele edecek olan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı oyuncuları Özel Adatıp Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Doktorlarının detaylı muayene ve tetkiklerinden geçer not alan oyuncular, tüm branşlarda ayrıca değerlendirildi. Özel Adatıp Hastanesi Genel Direktörü İbrahim Dalkılınç tarafından konuk edilen sporcuların, motive ve neşeli hali gözlerden kaçmadı. Genel Direktör İbrahim Dalkılınç, “Bu sezon isim sponsoru da olduğumuz takımımızın hem Türkiye liginde hem de Avrupa’da başırılı olmasını diliyoruz. Bu amaçla üstümüze düşen görevleri yerine getirmekteyiz. Biz Adatıp Sağlık Grubu olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz. Sadece basketbolda değil, futboldan, bisiklete her branşta, çeşitli organizasyonlarda yerimizi almaya devam edeceğiz” dedi.




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