Sakarya Büyükşehir Basket yoluna Europe Cup'ta devam edecek

Tur ön eleme rövanş karşılaşmasında Fribourg Olympic'e 52-76 mağlup oldu. Bu sonuçla Büyükşehir Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi 3. Tur ön eleme rövanş mücadelesinde İsviçre'nin Fribourg Olympic takımı ile Sakarya Spor Salonu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Adapazarı Belediyesi Başkanvekili Erol Aydın, İl Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Çelikel, Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi ve Kulüp Başkanı Adil Köseoğlu'nun yanı sıra çok sayıda taraftar izledi.

“İlk yarı 17-36”

Karşılaşmaya Toney Douglas, Jean Salumu, Junior Etou, Kerem Özkan ve Landry Nnoko ilk 5'i ile başlayan Adatıp Büyükşehir, Salumu ve Douglas'ın sayılarıyla çeyreğin ilk dört dakikasını 5-5 eşitlikle tamamladı. Çeyreğin geri kalanında Nnoko ile etkili olan Büyükşehir, çeyreği 13-21 geride bitirdi. İkinci çeyreğe tutuk başlayan Adatıp Büyükşehir, ilk yarının bitmesine 1.51 kala rakibi karşısında 16 sayı geriye düştü. Çeyreğin geri kalan süresinde istediği oyunu sergileyemeyen Adatıp Büyükşehir soyunma odasına 17-36 geride girdi. İlk yarı 17-36 sona erdi.

“Maç sonucu 52-76”

Mücadelenin ikinci yarısına Adatıp Büyükşehir, Toney Douglas, Junior Etou, Jean Salumu, Landry Nnoko ve Alp Karahan beşlisi ile başladı. İkinci yarıya Nnoko'nun iki sayılık isabetli atışı ile başlayan Büyükşehir, farkı bir türlü eritemeyince mücadelenin son çeyreğine 17 sayı farkla geride girdi. (35-52)

Son çeyrekte taraftarının desteğini arkasına almasına rağmen skor üstünlüğünü ele geçiremeyen Adatıp Büyükşehir, parkeden 52-76 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Adatıp Büyükşehir, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.