Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı’nın Genel Kurulu gerçekleşti.

Gerçekleştirilen toplantıya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Mahmut Kösemusul, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Başkanı Orhan Bayraktar, Sakarya Büyükşehir Basket Şube Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Büyükşehir Basketbol Yönetim Kurulu Üyeleri Erdal Şenkardeş ve Cavit Akova ve basın mensupları katıldı.

“Maçlar 5 bin kişilik salonda”

Özellikle son 3 yıldaki gayretli çalışmalar ve şehir eşrafının katkısıyla Büyükşehir Basketbol Takımı’nın Süper Lig’e yükseldiğini vurgulayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kendi işlerinin yanında basketbol takımımıza da zaman ayırdılar. İnşallah önümüzdeki dönem sizlere yabancı olmayan, takımı ileri taşıyan arkadaşlarımız bu takımı götürmeye devam edecekler. Maçlarımızı 5 bin kişilik Serdivan Spor Salonu’nda oynayacağız. Altyapı çalışmalarına başladık. Dün federasyon başkanımız bizi ziyaret etti. Tebrik ettiler. Salonumuzun altyapısı, tribünleri ve potalarında ciddi eksiklikler var. Fedarasyonumuzun ve Büyükşehir Belediyesi’nin katkısı ile bu eksiklikleri gidereceğiz. Arkadaşlarımız çok güzel bir proje hazırladılar. Takımımızın ve altyapımızın çalışabileceği bir tesis düşünüyoruz. Kaynak bulabilirsek çalışmalara başlayacağız. Kafamızda yerini belirlemiş durumdayız” diye konuştu.

“Zorlukları aşacak güçteyiz”

Çalışanların her zaman arkalarında olacaklarını belirten Başkan Zeki Toçoğlu, “Bugün sizlerle beraber olmamız bile takımın satılacağının spekülasyon olduğunun göstergesi. Biz bunları ciddiye almadık. Öyle bir şey söz konusu olursa ilk paylaşacağımız insanlar sizlersiniz. Büyükşehir olarak ilk defa böyle büyük bir organizasyonda yer alacağız. Tabi bunun bir altyapısı olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi buradayız. Arkadaşlarımız görevlerinin başındalar ve dönüşümlü olarak çalışıyorlar. Bu şehirde para kazanıp ekmek yiyen düzgün arkadaşlarımız. Bizlerde bütün gücümüzle onların arkalarında olacağız. Ülkemizin en büyük camialarını şehrimizde izleyeceğiz. Bu şehrimiz için çok büyük bir artı. Tabi ki zorluklar olacak. Geçtiğimiz 3 yılda zorlukların üstesinden gelip takımı Süper Lig’e getirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde bundan sonra da zorlukların üstesinden gelecek güçteyiz” dedi.

“Görüştüğümüz firmalar var”

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı’nın Sakaryaspor’a devredilip devredilmeyeceğiyle ilgili sorulan bir soruyu da cevaplayan Başkan Toçoğlu, “Bu işler maliyetli işler. Öyle bir planımız yok. Sakaryaspor’a devir yapıldığında Sakaryaspor bunu nereye kadar götürebilecek. Basketbol takımını Büyükşehir’den çıkardığınız zaman Büyükşehir hiçbir harcamada bulunamaz. Büyükşehir’de Sakarya’nın markası. Böyle bir şeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Bizim yönetici arkadaşlarımızı teşvik etmemiz lazım. Güç ve zor bir işin altını giriyorlar. Diğer kulüplerin sponsorluk anlaşmalarında hangi meblağlara imza attıklarını görüyoruz. Biz kendi yağımızda kavruluyoruz. Görüştüğümüz çok sayıda kuruluş var. Sakarya’da kendini göstermiş büyük firmalar var. Sakarya dışından da büyük firmalar var. Sakarya Büyükşehir Basketbol’un yönetim kurulu kadrosu şekillendi. Bugünden itibaren firmalarla görüşmeler yapılacak bir karara varılacaktır. Devlerle mücadele edeceğiz. Beklentimiz centilmen bir şekilde seyircisiyle, yöneticileriyle, basınıyla gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak. Sportif başarı tabi ki çok önemli. Biz gücümüzün nelere yettiğinin farkındayız. Ligde kalıcı olabilirsek sportif başarılar da gelecektir. Ekonomik olarak çok büyük borç yükümüz yok. En büyük güvencemiz bu şehirde iş yapanların bu işin içinde olmaları. Yoksa biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu işleri tek başımıza götüremeyiz. Süreç devam ediyor. Spekülatif haberlere itibar etmeyelim. İşleri olumsuza çekmeyelim. 2-3 sene evvel konuşulsa kimsenin hayal etmeyeceği bir noktadayız. Avrupa Kupası kaldırmış dünyaca ünlü oyuncuları seyredeceğiz. 30 maçımız naklen yayınlanacak. Buraya gelen takımlar buradan memnun ayrılmalı. Bu şehrimiz için çok önemli. Şehir olarak basketbol takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Hedef Süper Lig’de kalıcı olmak”

Hedeflerinin Süper Lig’te kalıcı olmak olduğundan bahseden Sakarya Büyükşehir Basketbol Şube Başkanı Akgün Altuğ, “Şu anda 4 yerli 2 yabancı olmak üzere 6 oyuncu ile anlaşmak üzereyiz. Henüz imza atamadığımız için söyleyemiyoruz. Amacımız Tahincioğlu Basketbol Süper Lig’inde sürekliliği sağlamak. Play-Off’ları zorlamak. Bütçemiz ile bu doğrultuda bir takım kurmayı hedefliyor, ümit vadeden genç yabancıları kadromuza katmak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın söylediği gibi maçlarımızı 5 bin kişilik yeni salonda oynayacağız. Dün Basketbol Federasyonu Başkanımız Hidayet Türkoğlu ve CEO’su Ömer Onan Büyükşehir Belediyemizi ziyaret ettiler. İnşallah bundan sonra ulusal çapta ön planda olacağız. Sizlerin de aracılığıyla salonumuzu her maç doldurmak istiyoruz. Hoca, kadro, yönetim, bunların uyumu ve maddi destek bir arada olursa ciddi başarılar gelir. Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Bir takım çalışmalarımız var. Mahmut Başkanımız ile beraber ciddi girişimlerde bulunduk. Gerek isim sponsorluğu gerek reklam için girişimlerimiz var. Ama onları şu anda açıklayamıyoruz” ifadelerini kullandı.