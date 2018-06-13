Sakarya Büyükşehir bayrama hazır

Belediye otobüsleri bayram boyunca yüzde 50 indirimli tarifeyle hizmet sunacak. Parkomatlar ise ücretsiz olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların bayramı rahat bir şekilde geçirmeleri için gerekli tedbirleri alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, nöbetçi birimleriyle hizmet sunmaya devam edecek. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından bayram öncesi mezarlıklarda gerekli temizlikler yapılırken; Ulaşım Dairesi Başkanlığı ise yaptığı düzenlemelerle mezarlıklarda sevdiklerini ziyaret edecek vatandaşlar için ek seferler düzenleyecek. Vatandaşlar her bayram olduğu gibi bu bayramda da Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ulaşımdan yüzde 50 indirimli olarak faydalanabilecek. Arife günü ve bayram süresince Büyükşehir Belediyesi önünden saat 08.00 ve 17.00 arası Emirdağ ve Emir Sultan Mezarlıklarına saat başı otobüs seferleri düzenlenecek. Parkomatlar ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, bayram süresince şehir genelinde gerçekleştirilecek bayramlaşma törenlerinde yer alacak. Başkan Toçoğlu, 15 Haziran Cuma günü TÜVASAŞ Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek Toplu Bayramlaşma Töreni’nde kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Daha sonra ise çeşitli bayramlaşma programlarına katılacak.

"Mezarlıklara ücretsiz otobüs"

Mezarlık ziyaretinde bulunacak vatandaşlar için bayram namazının hemen ardından 30 cami önünden belediye otobüsü kaldırılacak. Emirdağ Mezarlığı’na gidecek olan belediye otobüsleri; Orhan Camii, Mecidiye Camii, Yeni Camii, Kavaklı Camii, Sezginler Camii, Karaosman Camii, Karaman Camii, İhsaniye Camii, Şeker İstiklal Camii, Şeker Camlı Camii, Ali Kuzu Camii, Valide Camii, Güllük Camii önünden, Erenler Mezarlığı’na gidecek olan belediye otobüsleri; Donatım Camii, Aziziye Camii, Gıyasettin Benli Camii, Küpçüler Camii, Yeşiltepe Camii, Erenler Merkez Camii, Bahçeli Camii, Yeni Eren Camii ve Güllük Camii önünden, Serdivan Mezarlığı’na gidecek olan belediye otobüsleri ise; 32 Evler Hacı Bayram Camii, Yıldız Camii, Karşıyaka Camii, Yeşil Camii (Kazımpaşa Yolu), İbrahim Ağa Camii, Albay Şükrü Arıcı Camii, Çark Sanayi Eren Camii, Medine Camii ve Bahçelievler Merkez Camii önünden hareket edecekler.

"Nöbetçi birimler görev başında"

Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli alanlarda hizmet sunan nöbetçi birimleri bayram süresince vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamaması için görev başında olacak. Vatandaşlar cenaze hizmetleri için Alo Cenaze 188 numaralı telefonu, içmesuyu ve kanalizasyon ile ilgili sorunları için Alo Su Arıza 185 aranabilecek. Büyükşehir Haber Merkezi 277 54 54 numaralı telefon üzerinden hizmet sunacak. Ulaşım Dairesi ile ilgili dilek ve istekler bayram süresince Hareket Amirliği’nin 277 54 23 numaralı telefonu üzerinden iletilebilecek. Yangın ihbarları için Büyükşehir İtfaiyesi’ne Alo 110 numaralı telefon üzerinden ulaşılabilecek.

"Mezarlıklar hazır"

Şehir genelinde 440 mezarlıkta bayram öncesi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Mezarlık içi yollarının bakım ve temizliği yapıldı. Ağaçlar budandı, çimler biçildi, çevre düzenlemeleri tamamlandı. Vatandaşların sevdiklerinin mezarlarını ziyeret edebilmeleri için gerekli hazırlıklar yapıldı. Kırılan ve deforme olan alanlar onarıldı. Bayram tatili süresince cenaze hizmetleri 24 saat boyunca devam edecek.