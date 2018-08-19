Sakarya Büyükşehir bayrama hazır

Sakaryalıların Kurban Bayramı’nı rahat bir şekilde geçirebilmeleri için gerekli tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince nöbetçi birimleriyle hizmet sunacak. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından bayram öncesi mezarlıklarda gerekli temizlikler yapılırken; Ulaşım Dairesi Başkanlığı mezarlıklarda sevdiklerini ziyaret edecek vatandaşlar için ek seferler düzenleyecek. Bayram boyunca Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ulaşım yüzde 50 indirimli olarak sağlanacak. Arife günü ve bayram boyunca Büyükşehir Belediyesi önünden saat 08.00 ve 17.00 arası Emirdağ ve Emir Sultan mezarlıklarına saat başı otobüs seferleri düzenlenecek. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, bayram süresince şehir genelinde gerçekleştirilecek bayramlaşma törenlerinde yer alacak. Başkan Toçoğlu, 22 Ağustos Çarşamba Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilecek Toplu Bayramlaşma Töreni’nde kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Daha sonra ise çeşitli bayramlaşma programlarına katılacak.

"Mezarlıklara ulaşım kolaylığı"

Mezarlık ziyaretinde bulunacak vatandaşlar için bayram namazının hemen ardından 30 cami önünden belediye otobüsü kaldırılacak. Emirdağ Mezarlığına gidecek olan belediye otobüsleri; Orhan Camii, Mecidiye Camii, Yeni Camii, Kavaklı Camii, Kavaklı Camii, Ali Kuzu Camii, Valide Camii, Güllük Camii önünden, Erenler Mezarlığına gidecek olan belediye otobüsleri; Donatım Camii, Aziziye Camii, Gıyasettin Benli Camii, Küpçüler Camii, Yeşiltepe Camii, Erenler Merkez Camii, Bahçeli Camii, Yeni Eren Camii ve Güllük Camii önünden, Serdivan Mezarlığına gidecek olan belediye otobüsleri ise; 32 Evler Hacı Bayram Camii, Yıldız Camii, Karşıyaka Camii, Yeşil Camii(Kazımpaşa yolu), İbrahim Ağa Camii, Albay Şükrü Arıcı Ccamii, Çark Sanayi Eren Camii, Medine Camii ve Bahçelievler Merkez Camii önünden hareket edecekler.

"Nöbetçi birimler hizmete devam edecekler"

Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli alanlarında hizmet sunacak nöbetçi birimler vatandaşların bayram süresince sıkıntı yaşamamaları için görevde olacak. Vatandaşlar cenaze hizmetleri için Alo Cenaze 188 numaralı telefonu, içmesuyu ve kanalizasyon ile ilgili sorunları için Alo Su Arıza 185’i arayabilecek. Veterinerlik Şube Müdürlüğü Arife ve Bayramın 1. günü kaçak hayvanlar için nöbetçiler yoğun bir şekilde çalışacaklar. Büyükşehir Haber Merkezi 277 54 54 numaralı telefon üzerinden hizmet sunacak. Vatandaşlar Ulaşım Dairesi ile ilgili Hareket Amirliği’nin 277 54 23 numaralı telefonu üzerinden dilek ve isteklerini iletebilecek. Yangın ihbarları içi Büyükşehir İtfaiyesi’ne Alo 110 numaralı telefon üzerinden ulaşım sağlanabilecek.

"340 mezarlık hazır"

Şehir genelinde 340 mezarlıkta bayram öncesi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Mezarlık içi yollarının bakımı ve temizliği yapıldı. Çevre düzenlemeleri, ağaçların budanması ve çimlerin biçilmesi yapıldı. Sevdiklerinin mezarını ziyaret edecek vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı. Bayram tatili süresince cenaze hizmetleri 24 saat devam edecek.