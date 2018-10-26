Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden afet etkinliği

Dr. Mikdat Kadıoğlu katılımcılara afet durumlarında neler yapılması gerektiğini anlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitim seminerleri devam ediyor. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Afetlere hazırlık evden başlar. Vatandaşlara evinde, sokağında, mahallesinde, kurumlarda ve şehirlerinde sırayla afete hazırlık eğitimi verilmelidir. Halkın kendince yapması gereken şeyler var. Devletin ilk anda herkese yardımcı olması zor bu yüzden halkın bilinçli olması lazım. Çünkü afetlerde herkes kendi can güvenliğinden sorumlu. Bizim afet anından önce yapmamız gerek şeyler var. Deprem için düşünürsek binamızın sağlam olması, eşyalarımızın sabit olması, aile afet planımızın olması gerekiyor. Afet anında nasıl davranacağız bilmemiz lazım ve evimizde çocuklarla tatbikat yapmalıyız. Herkesin evinde ilk yardım çantası ve yangın tüpü bulunması gerekiyor” diye konuştu.

"Afete hazır durumda olmamız gerekiyor"

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sözlerinin devamında, “Afet sonrası birbirimize doğru yardımı yapabilmemiz için eğitim organizasyonları kurmalıyız. Belediyeden ve AFAD ekiplerinden destek istemeliyiz. Afetlerin ilk 30 dakikasına vatandaş olarak hazır olursak devletin de işi çok kolaylaşacaktır. Afetlerde insanları en çok koruyan kendi bilgisi ve hazırlığıdır. Bilgilenmek ve hazırlanmak için taleplerde bulunmalıyız. Afetlerde ilk 3 günde neler yapabilirim, kanamayı nasıl durdururum gibi durumları vatandaş olarak afete hazır durumda olmamız gerekiyor” diye konuştu.