Sakarya Büyükşehir bisiklet, kıta takımı statüsü kazandı

Salcano Büyükşehir ayrıca Milli takım forması giyen 4 sporcuyu da kadrosuna kattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı Dünya Bisiklet Birliğine yaptığı Continental Team başvurusu ile kıta takımı olma statüsü kazandı. Türkiye'de ikinci kez bir takımın aldığı bu statü ile Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet takımı dünyanın tüm prestijli organizasyonlarında yer alma şansını elde edecek. Continental Team başvurusu ile dikkatleri üzerine çeken bisiklet takımı önemli transferlere de imza attı. 54. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda milli takım kadrosunda yer alan Onur Balkan, Feritcan Şamlı, Ahmet Akdilek ve Muhammet Atalay artık Salcano Sakarya Büyükşehir forması giyecek.

“Bisiklet sporunda önemli adımlar attık”

Bisiklet sporuna ve bu sporun alt yapısına gereken desteği vermeye devam edeceğini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, "Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet sporunda önemli adımlar attık. Organizasyonlarımız dünya üzerinde marka oldu. Dünya Şampiyonasına tarihimizde ilk defa ev sahipliği yapacağız. Dünyanın en modern bisiklet tesislerinden bir tanesi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin açılışını kısa bir süre önce tamamladık. Emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Ülkemizin ilk olimpik bisiklet tesisini açmış olmak, burada yapılacak olan alt yapı faaliyetleri ile ülkemize birçok başarılı sporcunun kazandırılacak olması anlamına geliyor. Bu konuda bisiklet sporuna ve bu sporun alt yapısına gereken desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

"4 sporcuyu kadromuza kattık"

Yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilecek ciddi bir takım kurmak adına yola çıkıldığını ifade eden Bayraktar, “Altyapı faaliyetleri bizler için büyük önem arz ediyor. Alt yapıya örnek model olacak başarılı bir üst yapının olması, ulusal ve uluslararası alanda güçlü bir takıma sahip olmanın alttan yetişecek sporcular için de iyi bir teşvik ve örnek olacağı kanaatindeyiz. Bu düşünce ile kısa bir süre önce Continental takım başvurumuzu gerçekleştirdik. Ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil edebilecek ciddi bir takım kurmak adına milli takım formasını giyen 4 sporcuyu kadromuza kattık. Yeni transferlerimizin ve Kıta takımımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum'' diye konuştu.