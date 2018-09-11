Sakarya Büyükşehir İSO 9001:2015 denetiminden başarıyla geçti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İSO 9001:2015 “Kalite Yönetim Sistemi Standart'ı Yeniden Belgelendirme” denetiminden başarıyla geçti. 2012 yılında Büyükşehir Belediyesi'nde kurulan ‘Kalite Yönetim Sistemi' vatandaş memnuniyetini en üst düzeye yükseltmeyi amaçlarken bu doğrultuda kurum içi işleyişe yönelik standartlar uygulanmaya ve izlenmeye devam ediyor. Elde edilen sonuçların sistematik bir şekilde üst yönetime raporlandığını belirten Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, yapılan iç ve dış denetimlerin; kalite sisteminin kurumda yerleşmesinde çok önemli bir rolü olduğunu vurguladı. “Kalite Yönetim Sistemi Standart'ı Yeniden Belgelendirme” denetimini gerçekleştiren dış denetçilere ve sistemi kurumumuzda işleten Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü personeline teşekkürlerini iletti.

‘Kalite Yönetim Sistemi Standart'ı Yeniden Belgelendirme' denetiminin kapanış toplantısında açıklamalarda bulunan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, “Kalite Yönetim Sistemi kapsamında; iş süreçleri tanımlanarak iş akış şemaları hazırlanmakta, birimlerin ve personelin görev tanımları belirlenmekte, risk yönetim çalışmaları yapılmakta, iyileştirme geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarımızın sürekliliği, geliştirilerek iyileştirilmesi kamu hizmetinin kalitesini arttıracaktır. Risk ve Süreç Yönetiminin kurumda işler kılınmasının anahtarı, yöneticilerin ve personelin bu konulardaki farkındalığıdır. Biz sadece son dört ay içinde bu konularla ilgili işin uzmanlarından kurumumuza yönelik olarak üç eğitim organize ettik. Konuya verdiğimiz önemin göstergesidir” dedi.

Kapanış toplantısında “Kalite Yönetim Sistemi Standartı Yeniden Belgelendirme” denetimini gerçekleştiren dış denetçiler ise, “Büyükşehir Belediyesi'nin kalite sisteminin kurumda yerleşmesi ve gelişmesi konusunda yaptığı çalışmalardan memnun kaldık. Kaliteli kamu hizmetinin sunulmasında en önemli faktörlerden birinin ‘Kalite Farkındalığı' olduğunun ve sağlanan bu farkındalığın Büyükşehir çalışanlarında başarılı bir şekilde oluştuğunu gözlemledik. Çalışmalara katkı sağlayan tüm kurum personeline teşekkürler ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.