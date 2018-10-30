Sakarya Büyükşehir, Romanya'da galibiyet arayacak

hafta mücadelesinde 31 Ekim Çarşamba günü Romanya'da Oradea ile karşılaşacak. 20.00'da oynanacak zorlu mücadele FİBA Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Romanya Arena Antonio Alexe'de oynanacak karşılaşma 20.00'da başlayacak ve FİBA Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. A grubunda oynadığı 2 karşılaşmada 1 galibiyeti bulunan Adatıp Büyükşehir, hem Basketbol Süper Ligi'nde hem de FİBA Europe Cup'ta yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek, Romanya'dan galibiyetle dönmek istiyor.