Sakarya Büyükşehir'den 'Hayvanları Koruma Günü' etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Hayvanları Koruma Günü' etkinlikleri düzenlenecek.

4 Ekim Perşembe ile 6 Ekim Cumartesi tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, programın hayvanlara karşı hassasiyet oluşturmada katkı sağlayacağını belirtti. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, “Bizler bu hayatı hayvan dostlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Hayvanlar hayatımızın bir parçasıdır. Onları korumaksa bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi. Son zamanlarda hayvanlara karşı yaşanan şiddet olaylarının önüne geçmek ve toplumumuza hayvan sevgisi aşılamak için böyle bir etkinlik düzenlemek istedik” dedi.

Düzenlenecek olan etkinliğe tüm vatandaşları davet eden Yaman, “4 Ekim Perşembe günü programımız AKM Toplantı Salonu'nda saat 14.00'da ‘Hayvanları Koruma ve Onlarla Yaşamak' isimli konferans ile başlayacak. Protokol konuşmalarının ardından konuk yazar Hakan Mengüç programımıza dahil olacak. #4EkimHayvanlarıKorumaGünüSakarya hastagi ile sosyal medyada paylaşım yapılan fotoğraflardan 6 Ekim'de bir sergi oluşturacağız. 6 Ekim Cumartesi günü ise etkinliklerimiz Kent Park'ta tüm hızıyla devam edecek. Saat 16.00'da Ferhan Tülmen'in sunumuyla başlayacak. Hayvanları koruma gününe özel alanda bir de sergimiz bulunacak. Etkinliğimize katılan vatandaşlarımıza mama ve su kabı hediye edilecek. Eğitimli köpek gösterileri günümüze renk katacak. Sokak hayvanları sahiplendirme standı ile vatandaşlarımızla hayvanlarımız arasında gönül köprüsü kuracak kimsesiz hayvan dostlarımıza yeni yuvalar arayacağız. Etkinliğimiz Ömür Gedik konseri ile sonlanacak. Etkinliğimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” diye konuştu.