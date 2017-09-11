Sakarya Büyükşehirli kanocular Türkiye Şampiyonu

Büyükşehir, genç erkekler kategorisinde takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı, 8-10 Eylül tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası yarışlarına katıldı. 13 ilden 25 kulübün mücadele ettiği şampiyonada Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı, genç erkeklerde takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. Büyük erkeklerde ise Türkiye ikincisi olarak turnuvada önemli bir başarı elde etti. Kano Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, kanocuların şampiyonluk sevincine ortak olurken, hep birlikte yeni başarılara imza atacaklarının altını çizdi.

Bayraktar, “Eskişehir’de düzenlenen şampiyonadan takımımıza yakışır bir sonuçla döndük. Hamdolsun kano takımımızda günden güne yeni şampiyonluklar elde ederek, bizleri sevindiyor. Böyle bir takıma sahip olmak gurur verici. Sporcularımızı gönülden kutluyorum. İnşallah önümüzdeki şampiyonalarda da başarılı olacaklarına inancımız tam” dedi.