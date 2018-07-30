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30 Temmuz 2018 13:52

Sakarya Büyükşehirli sporcu Balkan Şampiyonu oldu

Balkan Pist Şampiyonası’nda Milli takım adına yarışan Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı sporcusu Oğuzhan Tiryaki toplamda 5 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Sakarya Büyükşehirli sporcu Balkan Şampiyonu oldu

30 Temmuz 2018 13:52


Bulgaristan’da düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası’nda Milli takım adına yarışan Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı sporcusu Oğuzhan Tiryaki, Elimination ve Tempo Race yarışlarında Balkan Şampiyonu olurken, Omnium ve Scratch Race yarışlarında Balkan 2’ncisi, Point Race yarışında ise Balkan 3’üncüsü olarak toplam 5 madalyayı ülkemize kazandırarak büyük bir başarıya imza attı.


Oğuzhan Tiryaki’nin elde ettiği başarılardan mutluluk duyduklarını ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, “Bulgaristan’da gerçekleştirilen Balkan Pist Şampiyonası’nda derece elden sporcumuz Oğuzhan Tiryaki’yi tebrik ediyorum. Milli forma adına yarışan sporcumuz sadece ülkemizi değil şehrimizi de en iyi şekilde temsil etmiştir. Kazandığı 5 madalya ile ülkemiz için büyük bir başarıya imza atan sporcumuzun başarılarının devamını dilerim” dedi.




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