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09 Temmuz 2018 15:12

Sakarya Caddesi yeni yüzüne kavuştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Sakarya caddesi’ni yeniledi.

Sakarya Caddesi yeni yüzüne kavuştu

09 Temmuz 2018 15:12


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçede başlatılan cadde yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda şehrin önemli arterlerinden biri olan Sakarya Caddesi’nde Patates Hali Kavşağı ile Küpçüler Kavşağı arası yenilendi. Şehir merkezinin önemli arterlerini sıcak asfalt ile buluşturduklarını dile getiren Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut yaptığı açıklamada, “Şehir merkezinin önemli arterlerinden olan Sakarya Caddesi’nin Patates Hali Kavşağı ile Küpçüler Kavşağı arasındaki çalışmalarımızı tamamladık. 700 metrelik duble yolda toplamda 2 bin ton asfalt kullanarak arterimiz yeni yüzüne kavuşturduk. Yol çizgilerinin de çekilmesi ile birlikte işlemlerimiz son halini almış olacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.




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