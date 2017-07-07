Sakarya Ekonomi zirvesi gerçekleştirildi

Best Western Premier Hotel’de düzenlenen ve iki gün süren programa, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, CHP eski İstanbul Milletvekili Faik Tunay, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Meclis Başkanı Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun, TÜMSİAD Sakarya Şube Başkanı Ahmet Ölmez, SAMİB Başkanı Günay Güneş, Sakarya ihracatına çok önemli katkılar veren firmaların temsilcileri ile SATSO meclis ve meslek komite üyeleri katıldı.

Türkiye’nin ve Sakarya’da ki son ekonomik gelişmeler, fırsatlar ve hedeflerin değerlendirildiği toplantılarda, eksiklikler ve gerçekleştirilen çalışmalar masaya yatırıldı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, “Sakarya hızla büyüyor, gelişiyor ve çok önemli hedeflerine ulaşma yolunda ivmeli bir başarı öyküsü var. Bu öyküyü paylaşmak ve bizlerin yol haritasına katkıda bulunmak üzere gelen misafirlerimize, bizlerle olan şehrimizin kıymetli yöneticilerine ve dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlikle, hep birlikte çalışarak ihracatta ilk 5 il arasında yer alan, milli üretimler ve otomotiv şehri Sakarya projesini gerçekleştiren, tarımda ve turizmde markalaşan bir Sakarya hedefimize çok yakın bir zamanda ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.