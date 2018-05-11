00 ile 15.00 saatleri arasında Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Sakarya ve Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Son radar verileri ve yapılan değerlendirmelere göre 12.00 ile 15.00 saatleri arasında Sakarya il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı uyarıda, “Son radar verileri ve yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki 3 saat boyunca Sakarya il geneli ile Kocaeli merkez, Gölcük, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.