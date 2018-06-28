Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’nda nöbet değişimi

Sapanca Uzunkum’da bulunan Jandarma tesislerinde düzenlenen veda gecesine 2018 yılında ataması çıkan personeller, şube müdürleri ve ilçe jandarma komutanları katılım gösterdi. Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit konuşmasında, personeli ile geçen bir yıllık çalışmalarında göstermiş oldukları azim ve gayret sebebi ile teşekkür etti. Yiğit atama gören personelin masalarını tek tek dolaşarak üzerinde hakkı olanlardan helallik istedi. Yiğit, “Varsa hakkım sizlere helal olsun” dedi.

Yaklaşık bir saat süren gece, personele çeşitli ikramlar ve fotoğraf çekimi ile son buldu.