Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden kahvehanelerde örnek proje

Gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan problem alanları hakkında velilerle ve toplumun diğer kesimlerindeki vatandaşlarla sohbet edebilmek için ‘Bi Kahvenizi İçeriz' sloganı ile yola çıkılan “KAH-VELİ Saatler Projesi”, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve uzman eğitimcilerinin katılımıyla başladı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve uzman eğitimcilerin katıldığı KAH-VELİ Saatler projesi Adapazarı ilçesi Çökekler Mahallesi Merkez Kahvehanesi'nde başladı. ‘Bi Kahvenizi İçeriz' sloganı ile yola çıkılan projede, gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan problem alanları hakkında velilerle ve toplumun diğer kesimlerindeki vatandaşlarla sohbet etmek amaçlanıyor. Ayrıca proje kapsamında; ‘Aile İçi İletişim', ‘Teknoloji ve Madde Bağımlılığı', ‘Sınav Kaygısı' gibi toplumun en güncel problemleri hakkında paylaşımlarda bulunulacak. Programda ayrıca aile içi iletişim, teknoloji ve madde bağımlılığı ve sınav kaygısı ile alakalı rehber öğretmen kadrosu tarafından bir drama etkinliği gerçekleştirildi.

“Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur”

Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur anlayışıyla yola çıktıklarını belirten ve proje hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, “KAH-VELİ Saatler etkinliğimize bu akşam itibari ile başladık. Neden böyle bir etkinlik yapma ihtiyacı hissettik; eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur anlayışından yola çıktık. Zaman zaman velilerimizi biz okullarımıza davet ediyoruz ama iş yoğunlukları sebebiyle özellikle babalarımızı biz okullarımızda çok ağırlayamıyoruz. O yüzden dedik ki çocuklarımız bizim için kıymetli. Onlara verdiğimiz değeri hissettirebilmek adına kahvehanelerimizde bir kahvede biz içelim onlarla beraber diyerek; madde ve teknoloji bağımlılığı, aile içi iletişim ve sınav kaygısı ile alakalı uzun süredir çalışan rehber öğretmen kadromuz bir drama etkinliği gerçekleştirecekler. Ve bu drama etkinliği çerçevesinde oyunun bazı yerlerinde velilerimize, siz olsaydınız nasıl bir davranış sergilerdiniz diye çeşitli sorular yöneltecekler” dedi.

“Amaç ve gayemiz çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlamak”

Çocukları daha iyi bir geleceğe hazırlayabilmek adına yetişkinleri hep birlikte hareket etmeye davet eden Durmuş, “Velilerimizin, çocukları ile nasıl iletişim halinde olmaları gerektiğini ve madde, teknoloji bağımlılığının nasıl fark edileceğini, bunun için kimlerden destek alacağı yönünde bilinçlendirme çalışması aslında. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün amaç ve gayemiz çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlayabilmek adına biz yetişkinler olarak hep birlikte hareket edelim. Çocuklarımızı güzel bir geleceğe hazırlayalım, güçlü Türkiye ve güçlü yarınlarımız olsun istiyoruz” diye konuştu.