Sakarya, ILO projesinde pilot il olarak belirlendi

Sakarya Büyükşehir’inde paydaşı olacağı ILO Projesi; ‘Türkiye’de ki Uluslararası Koruma (UK) Başvuru ve Statü Sahipleri İçin İnsana Yakışır İş Olanaklarının Geliştirilmesi Projesi’dir. Projenin amacı, mültecilere, özellikle Suriyeli olmayanlara yönelik bir veri tabanı geliştirmek, mülteciler için geçim kaynakları sağlamak ve onlara Türkiye de insana yakışır iş fırsatları bulmaları konusunda eğitimler vermektir. ILO tarafından yürütülecek projede Adana, Sakarya, Konya, Denizli, Samsun, Erzurum ve Eskişehir pilot il olarak belirlendi. ILO Proje Yöneticisi Sonay Kanber, “Tüm Dünyada ve ülkemizde farklı projeler ile mültecilere yönelik programlar yürüten ILO, şimdi 6 ili ve Sakarya’yı kapsayan bir proje yürütmeye hazırlanıyor. Bu vesile ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığını ziyaret ettik. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki birçok ülkede ve birçok şehirde bu alanda yürütülen çalışmaları gördüm ama böyle güzel tasarlanmış, her detayında insana huzur veren, mimarisiyle fark oluşturan ve verdiği farklı eğitimlerle dolu dolu kullanılan Sosyal Hizmet Binası görmedim. Gerçekten Sakarya bu konuda çok şanslı” dedi.

Açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Davut Yüce ise, “SGM binalarımızda bir ailelerin tüm fertlerine yönelik program bulunmaktadır. Çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirmeleri için kurslar düzenlerken aynı zamanda dini eğitimlerle ahlaki ve görgü kurallarına yönelik de eğitimler düzenliyoruz. Yılda 20 bin çocuğumuza SGM’lerde eğitim veriyoruz. Türkiye’nin birçok il ve ilçe belediyelerine inşa ettiğimiz SGM binalarımız ile örnek olmaktan mutluyuz. Engellilerimizin gelişimlerine katkı sağlamak için birçok alanda hobi kursları veriyor, piknikler, geziler, yarışmalar, şenlikler düzenleyerek onların toplum ile kaynaşmalarına katkı sağlıyoruz. Kadınlarımıza yönelik; Aile Eğitimleri, Kadın Gelişim Akademileri, Çocuk Gelişimi, Cüzdan Dostu gibi birçok başlık altında eğitimler veriyor, atölye çalışmaları yapıyoruz. Türkiye’nin ilk sertifikalı tesisi olan Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’mız da yılda 10 bin çocuğumuzu ağırlamaktayız” diye konuştu.