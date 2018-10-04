Sakarya jandarması uyuşturucuya geçit vermiyor

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotik timleri ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ortaklaşa operasyon düzenledi. İstanbul'dan Akyazı'ya uyuşturucu taşıdığı istihbaratını alan jandarma ekipleri aracı durdurarak araçta arama yaptı. Aramada 70 adet captagon cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan A.U, A.C. ve B.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ekipler daha sonra gözaltına alınan şüphelilerle bağlantılı olduğu öğrenilen Ç.K.'yi de gözaltına aldı. Ç.K. isimli şüpheli adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderilirken, gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"2 bin 500 gram skunk ele geçirildi"

Jandarma ekipleri Akyazı ilçesi Yeniorman Mahallesi'nde S.Ç ve L.Ç. kardeşlerin yaşadığı ikamete operasyon düzenledi. Evde ve eklentilerinde yapılan aramada 2 bin 500 skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan S.Ç ve L.Ç isimli şüphelilerin jandarmadaki işlemlerin devam ettiği belirtilirken, Jandarma İstihbarat ve Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise yaptıkları operasyonda bin 85 gram kubar esrar ele geçirdi.