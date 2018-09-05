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05 Eylül 2018 11:30

Sakarya Kartvel (Gürcü- Laz) Kültür Derneği Kuruluyor

Sakarya’daki en kalabalık alt kimlikler olan Gürcü ve Lazlar dernekleşme kararı aldı.

Sakarya Kartvel (Gürcü- Laz) Kültür Derneği Kuruluyor

05 Eylül 2018 11:30

Uzun yıllardır çeşitli etkinlikler düzenleyerek bir araya gelen Gürcü ve Lazlar, bu birlikteliği büyük bir dernek çatısı altında devam ettirmek için harekete geçerek, akşam yemeğinde buluştu.


Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Hasan Alişan, Gürcü Etkinlikleri Lideri ve Gürcüce Öğretmeni Mustafa Kolat, Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Murat Çelik, Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı Kaptanı Kerem Özkan dahil olmak üzere toplam 36 kişilik ekibin katıldığı yemekte Gürcistan Büyükelçiliği Müşteşarı Gela Japaridze de misafir edildi.


Öncelikle kurulacak olan derneğin adının kararlaştırıldığı, sonrasında ise tüzüğüyle ilgili çalışmanın yapıldığı toplantı sonunda alınan kararla, derneğin açılış işlemleri hızlandırıldı.




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