Sakarya Millet Bahçesi’ne yıl sonunda kavuşacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, bir televizyon kanalının canlı yayınına konuk oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Kent Park iftarında Ramazan ayının ruhundan, 24 Haziran seçimlerinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği Millet Bahçesi sürecinden bahseden Toçoğlu, tüm vatandaşların mübarek kadir gecelerini tebrik etti. Cumhurbaşkanı’nın Millet Bahçesi müjdesine yönelik soruyu cevaplandıran Başkan Toçoğlu, “Sizinde bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımız Atatürk Havalimanının bulunduğu yeri Millet Bahçesi olarak ilan etti. Hükümetimiz pek çok şehre yeni stadyumlar kazandırdı ve eski stat yerlerine Millet Bahçesi adıyla yeni parklar oluşturulması için çalışmalar başlattı. Sakarya’da durum bu uygulamadan çok farklıydı. Yeni yapılan stadyuma karşılık TOKİ’ye devredilen eski stat arazisi TOKİ tarafından satılmıştı. Cumhurbaşkanımız Sakarya mitingine gelirken TOKİ Başkanı ve şahsımla bir görüşme gerçekleştirdi. Eski stadyum arazisini satın alan arkadaşlarımızla görüştük. Tekrardan burayı kamuya kazandırma imkânımız oluştu. Sakarya’da böylelikle Millet Bahçesi müjdesine kavuştu” dedi.

"Yılsonu hizmette"

Başkan Toçoğlu, “Sadece eski stat arazisi değil stadın hemen yanındaki Çark Mesire dediğimiz 22 dönümlük arazi ve Gençlik ve Spor Bakanlığının elinde olan 17 dönümlük bir araziyi de birleştirerek yaklaşık 70 dönümlük bir alanda adı Millet Bahçesi olan bir park inşa edeceğiz. Tamamen yeşil ve ağaca yönelik olacak. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, içerisinde beton yığınlarının olmadığı, insanlarımızın çayır çimende rahat rahat oturup sohbet edebileceği gölgesinde dinlenebileceği ağaçlardan oluşan bir park oluşturacağız. İnşallah bu projeyi de en kısa sürede başlatmış olacağız. Arsanın devri için görüşmeler sürüyor. Devrin ardından hemen protokolü yapıp eski stadı yıkacağız ve çalışmalarımızı başlatacağız. Bir yandan da 70 dönümlük alanda yapacağımız proje konusunda çalışmalarımızı başlattık. İnşallah Millet Bahçemizi yılsonuna kadar halkımızın hizmetine sunacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.