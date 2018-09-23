Sakarya MTB Cup final yaptı

Uluslararası Dağ Bisikleti MTB Cup Maraton serisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlarla sona erdi. Elit Erkekler 88 kilometrede Timofei Ivanov, Elit Kadınlar 65 kilometrede ise Yovana Sırnagoratz altın madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Sakarya MTB Cup Uluslararası Maraton Serisi Elit Kadınlar ve Erkekler Yarışı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirildi. Elit Erkekler 88 kilometre, Elit Kadınlar 65 kilometrelik maratonda pedal çevirdi. 2 kategoride gerçekleştirilen yarışlarla birlikte iki günlük bisiklet şöleni de sona ermiş oldu. Maraton Yarışları ve dün gerçekleşen yarışlar hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, “Sakaryalı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak günde bizi yalnız bırakmadılar. Yarışlar için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ni hazırlayan, organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Dünyanın yaklaşık 30 ülkesinden 150 sporcunun şehrimizde keyifli vakit geçirmesini sağlamışızdır. Daha nice organizasyonlarda buluşmak dileğiyle herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sakarya MTB Cup Elit Erkekler 88 kilometre Maraton yarışını birinci olarak tamamlayan Rus bisikletçi Timofei Ivanov altın madalyanın sahibi olurken; Elit Kadınlar 65 kilometre yarışlarında ise altın madalyayı Yovana Sırnagoratz elde etti. Ödül töreninin ardından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Afrika'da 15 bin kişiye ulaşacak su kuyusu açıldı.