Sakarya MTB Cup nefesleri kesti

Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası Sakarya MTB Cup'ın ilk günü 30 ülke, 150'yi aşkın sporcunun katılımıyla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirildi. Elit Erkekler Kategorisinde yarışan Rus bisikletçi Timofei İvanov altın madalyanın sahibi olurken; Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Anton Sintsov bronz madalya kazandı. Genç Erkekler kategorisinde ise ödülü Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcusu Halil İbrahim Doğan elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası Sakarya MTB Cup ‘Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir' temasıyla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı. Yarışların startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaparken; şampiyonada Vali İrfan Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Kenan Sofuoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, bisikletçiler ve çok sayıda izleyici yer aldı. Elit Kadınlar kategorisinde başlayan yarışlar, Genç Erkekler, Genç Kadınlar ve Elit Erkekler yarışları ile devam etti.

"Genç Erkeklerde kürsü Büyükşehir'in"

Elit Kadınlar kategorisinde Slovenya'dan yarışa katılan Blaza Pıntaric şampiyonluğun sahibi olurken; Genç Erkekler kategorisinde ödül Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcusu Halil İbrahim Doğan'ın oldu. Genç Erkeklerde 3.'lüğü ise Okan Aydoğan elde etti. Yarışın ardından konuşan Halil İbrahim Doğan, “Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hızlı bir parkur. 2019'da da büyük hedeflerimiz var” dedi. Okan Aydoğan ise tesis için teşekkürlerini ileterek tüm yarışmacıları tebrik etti. Genç Kadınlar kategorisinde ise şampiyon Azize Bekar oldu.

"Elit Erkeklerde büyük heyecan"

Başkan Zeki Toçoğlu'nun da startını verdiği ve 150 ülkede canlı olarak yayınlanan Sakarya MTB Cup Elit Erkekler yarışı ise nefesleri kesti. 6 etaptan oluşan yarışların ardından altın madalyanın sahibi Timofei İvanov oldu. Başkan Zeki Toçoğlu, tarafından verilen gümüş madalyayı Martins Blums kazanırken; bronz madalyanın sahibi ise Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Anton Sintsov oldu. Ödül töreninin ardından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Afrika'da 15 bin kişiye ulaşacak su kuyusu açıldı. Şampiyon sporcu Timofei İvanov şampiyonluğunun ardından yaptığı açıklamada, mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Bizi buraya davet edenlere teşekküre ediyorum. Harika bir parkur, harika bir organizasyon. Çok iyi buldum ve çok teşekkür ediyorum” dedi.