Sakarya Nehirde gondol sefası için geri sayım başladı

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya sadece ilçeye değil Marmara Bölgesine hizmet verecek ‘Sakarya Nehri Rekreasyon ve Gondol' projesi için tarih verdi. Başkan Kaya “İnşallah yılbaşında gondollar nehre inecek” dedi.

Geyve Belediyesi hayata geçirdiği projeleri bir bir hizmete açıyor. Şehrin markası Geyva'nın üretim yeri olan Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nin ardından şimdi gözler nehirde gondol sefası sloganıyla başlanan ‘Sakarya Nehri Rekreasyon ve Gondol' projesine çevrildi. Başkan Kaya yılbaşında gondolların nehre ineceğini müjdeledi.

“Yüzde 90 tamam”

Geyve Belediyesi kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor. Nehirde gondol sefası sloganıyla başlayan projede sona yaklaşıldı. Kafeterya ve restoranların yer aldığı binanın inşaatı yüzde doksan oranında tamamlandı. Nehirdeki taşlama işlemi tamamlandı. Belediye ekipleri gondolların yüzeceği bölgede temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yılbaşında hizmete alınması planlanan Sakarya Nehri Rekreasyon ve Gondol Projesi'ni inceleyen Belediye Başkanı Murat Kaya açıklamalarda bulundu.

“Marmara bölgesine hizmet verecek”

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Murat Kaya, “Şiirlere konu alan Sakarya Nehri şehrin ortasından geçiyor. Tüm ihtişamıyla akıp giden nehre uzaktan bakmak yerine insanımızın nehirden faydalanmasına odaklanarak projemizi hazırladık. Doğal taşlarla nehrimizin taşlama çalışması tamamlandı. Kafeteryaların ve restoranların yer alacağı hizmet binasının inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı. Hedefimiz yılbaşında Osmanlı kayıklarımızı nehre indirerek gondol keyfine başlamak. Projemiz sadece ilçemize veya Sakaryamıza hizmet vermeyecek. Marmara Bölgesi'ne hizmet verecek şekilde tasarladık” dedi

“Cazibe merkezi olacak”

Yeşilin her tonunun bulunduğu Geyve'nin bölgenin cazibe merkezi olduğuna vurgu yapan Kaya, “Hedefimiz ilçemizin, şehrimizin turizmden hak ettiği payı alması. Projelerimiz birden çok amaca hizmet etsin diye kurguluyoruz. Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezimiz kadın istihdamı, sosyal döngünün merkezi ve Geyva markasıyla birçok amaca hizmet veriyor. Şimdi de Nehirde Gondol Sefası sloganıyla hayata geçireceğimiz projemiz sayesinde hem turist sayımızı artıracağız hemde ilçemize bölgemize ekonomik kazanç sağlayacağız. Nehirde gondol sefası ile Marmara Bölgesi'nin cazibe merkezi olacağız” diye konuştu.