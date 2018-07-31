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31 Temmuz 2018 17:52

Sakarya Nehri’ndeki kontroller artıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sakarya Nehri kıyısında kontrollerini arttırıyor.

Sakarya Nehri’ndeki kontroller artıyor

31 Temmuz 2018 17:52


Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, Sakarya Nehri kıyı şeridinde atık dökümü yapılan bölgelerin belirlendiğini ve etap etap temizlik işlemlerinin gerçekleştirileceğini söyledi. Karamehmetoğlu, “Nehrin korunması ve geleceğe ulaştırılması için kontrollerimizi arttırdık. Sakarya Nehri’nin kirletilmesine müsaade etmeyecek, denetimlerimizi sürdüreceğiz. Sakarya Nehrimizin kıyısına atılan atıklarla ilgili olarak öncelikle söz konusu atıkların döküm anının tespitini ya da atık içerisinde üreticisine dair belgeye ulaşılması durumunda idari yaptırım kararı ile beraber atıkların kaldırılmasını sağlıyoruz. Sahipsiz olarak kayda geçen atıklar da ise imkanlar dahilinde atıkların kaldırılmasını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca belirlenen bölgelerde kamera sistemi altyapı çalışmaları da tamamlanmış olup montaj süreçlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.


Karamehmetoğlu, “İnşaat ve yıkıntı atıklarının gelişigüzel doğaya bırakılması ile ilgili mücadelemize devam edeceğiz ancak vatandaşlarımızın duyarlılığına ve hassasiyetine ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın döküm anına şahit olması durumunda ilgili iletişim numaralarından yetkili birimlere ulaşması bu sistemin en önemli ayağıdır. Vatandaşlarımız bizlere ALO 153 Çözüm Masası, ALO 181, Büyükşehir Belediyemiz 444 40 54 ve Çevre Zabıta Birimi 291 22 32 numaralarından ulaşabilirler” diye konuştu.




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