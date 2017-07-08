Sakarya nehrine düşen 10 yaşındaki çocuk ölü olarak bulundu

Edinilen bilgilere göre, Perşembe günü Rüstemler Mahallesi mevkinde arkadaşlarıyla oynayan 10 yaşındaki Ferhat Okyar, dengesini kaybederek Sakarya Nehrine düştü. Ailenin haber vermesi üzerine AFAD, Sakarya Arama ve Kurtarma ekibi ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Deniz polisi iki gündür Sakarya nehrine düşen çocuğu arıyordu. Öğle saatlerinde nehir üzerinde bulunan çocuk nehirden çıkarıldı.

Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında çocuğun cansız bedeni Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.