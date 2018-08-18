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18 Ağustos 2018 15:21

Sakarya Nehri’ne düşen genç 4 gün sonra bulundu

Balık tutmak için gittiği Sakarya Nehri’ne düşen ve 4 gündür ekiplerce aranan Batuhan Çelik’in cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya Nehri’ne düşen genç 4 gün sonra bulundu

18 Ağustos 2018 15:21

Çelik, otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ne gönderildi.


Olay, Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi’nde 14 Ağustos günü meydana gelmişti. Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya giden Batuhan Çelik, dengesini kaybederek Sakarya Nehri’ne düşmüş ve gözden kaybolmuştu. Haber verilmesi üzerine SAKDER, AFAD, SAKE ve dalgıçlar bölgede arama yaptı. Yapılan geniş kapsamlı aramada gencin cesedine olay yerinin 5 kilometre uzağında bulunan Doğancılar köyü mevkiinde ulaşıldı.


Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, Çelik’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ne gönderildi.




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