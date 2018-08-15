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15 Ağustos 2018 00:25

Sakarya Nehri’ne düşen genç suda kayboldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Nehri mevkiinde suya açılan 25 yaşındaki Batuhan Ç.

Sakarya Nehri’ne düşen genç suda kayboldu

15 Ağustos 2018 00:25

nehre düşerek kayboldu. AFAD ekipleri genci arama çalışmalarına başladı.


Olay, akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi mevkiinde bulunan Sakarya Nehri’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde suya açılan 25 yaşındaki Batuhan Ç. nehre düşerek kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 7 AFAD ekibi, 2 bot ve 2 araç ile su üstünde ve kıyı şeridinde geniş çaplı arama tarama çalışmaları başlattı. Ekiplerce gece saatlerinde yapılan arama çalışmalarında suda kaybolan Batuhan Ç. ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanılamadı. Gece nehirde görüş mesafesinin kısalması ile birlikte AFAD ekiplerinin arama tarama çalışmalarını sabah 7.30’dan itibaren devam ettireceği öğrenildi.




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