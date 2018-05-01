Diğer
Kategoriler
01 Mayıs 2018 19:57

Sakarya Nehri’ne düşen şahsın cesedi bulundu

Sakarya Nehri’ne düşerek kaybolan şahsın yapılan arama çalışmaları sonucu cesedi bulundu.

Sakarya Nehri’ne düşen şahsın cesedi bulundu

01 Mayıs 2018 19:57


Edinilen bilgilere göre, önceki gün Suat Kara isimli bir kişi, yem balığı tutup satmak için Pamukova ilçesi mevkinden geçen Sakarya Nehri kıyısına indi. Açılmak için yanında getirdiği botu nehre indiren Kara, üstünü değiştirdiği sırada botu nehirde akıntıyla sürüklenmeye başladı. Botu yakalamak isteyen Suat Kara suya dalarak gözden kayboldu. Sabah saatlerinden itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya Radyo Amatörleri ve Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği (SAKRAD), Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (S.A.B.A.H), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE), Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKDER) ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına Kocaeli Gölcük’ten gelen deniz polisleri de katıldı. Drone ile havadan da devam eden arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine İlerleyen saatlerde deniz polisleri ertesi gün devam etmek üzere arama çalışmalarını sonlandırdı. Akşam saatlerinde ise çevredeki balıkçıların da yardımıyla AFAD ve SAKRAD ekipleri zodyak botlarla suya ağ gerip tarama yapmak suretiyle çalışmalarına devam etti. Bir süre sonra çalışmalar sonuç verdi, kayıp şahsın cesedi takıldı. Cenaze sudan çıkarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
25
°
C
Sisli
  • Çarşamba
    Sisli
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç