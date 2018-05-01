Sakarya Nehri’ne düşen şahsın cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Suat Kara isimli bir kişi, yem balığı tutup satmak için Pamukova ilçesi mevkinden geçen Sakarya Nehri kıyısına indi. Açılmak için yanında getirdiği botu nehre indiren Kara, üstünü değiştirdiği sırada botu nehirde akıntıyla sürüklenmeye başladı. Botu yakalamak isteyen Suat Kara suya dalarak gözden kayboldu. Sabah saatlerinden itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya Radyo Amatörleri ve Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği (SAKRAD), Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (S.A.B.A.H), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE), Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKDER) ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına Kocaeli Gölcük’ten gelen deniz polisleri de katıldı. Drone ile havadan da devam eden arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine İlerleyen saatlerde deniz polisleri ertesi gün devam etmek üzere arama çalışmalarını sonlandırdı. Akşam saatlerinde ise çevredeki balıkçıların da yardımıyla AFAD ve SAKRAD ekipleri zodyak botlarla suya ağ gerip tarama yapmak suretiyle çalışmalarına devam etti. Bir süre sonra çalışmalar sonuç verdi, kayıp şahsın cesedi takıldı. Cenaze sudan çıkarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.