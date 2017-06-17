Sakarya Nehrine giren Suriyeli genç kayboldu

AFAD ve deniz polisi genci arama çalışmaları başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Ferizli İlçesi Ferizli Köprüsü mevkinde serinlemek için Sakarya Nehrine giren 17 yaşındaki Suriyeli Muhammed Cihad Yusuf isimli genç nehirde kayboldu. Durum hemen AFAD ekiplerine bildirildi. AFAD ekipleri olay yerine gelerek arama tarama çalışmaları başlattı. Çalışmalara Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü deniz polislerinin de katıldığı belirtildi.

Sabah saatlerinde başlayan arama çalışmalarında deniz polisleri suyun altında arama yaptığı öğrenilirken, 17 yaşındaki gencin yakınları da nehir kenarında bekleyişini sürdürüyor.