Sakarya Nehri’ni korumak için 160 milyonluk yatırım

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, bir su kaynağını korumanın en etkin, en temel ve en önemli adımının, o su kaynağını kirleten evsel ve endüstriyel atıksu kaynaklı kirleticiler olduğunu belirtti. Başkan Toçoğlu, “Sakaryamız, yemyeşil coğrafyası ve bol su kaynaklarıyla herkesi adeta büyüleyen bir doğaya sahip. Bizler de hem doğamızı korumak, hem de şehrimizi yeşille iç içe, su kaynaklarına sahip çıkmış bir şekilde geliştirmek için planlar yapıyor, bu doğrultuda ciddi yatırımlar hayata geçiriyoruz” dedi.

Deprem tehlikesinin yanı sıra yatay mimaride ısrar etmelerinin başta gelen nedenlerinden birinin doğayla bütünleşmiş bir şehir kurmak olduğunu vurgulayan Toçoğlu, “Doğayla bütünleşmiş şehirden kastımız yeşilin her tonunu içinde barındıran, su kaynaklarını korumuş ve onlara sahip çıkmış bir şehir olmak. Şu ana kadar bu doğrultuda çok başarılı adımlar attık. Modern şehirciliğin önemli önceliklerinden biri de kanalizasyon altyapısını en iyi şekilde oluşturmak. Bu anlamda 2009 yılından günümüze yaptığımız yatırımlarla toplam uzunluğu 2 bin 450 kilometreyi aşan kanalizasyon altyapısı inşa ettik. Devam eden ve planladığımız projelerimizle atıksu ağımızı daha da genişleteceğiz” diye konuştu.

Şehri güzelleştiren akarsu kaynaklarımıza karşı en büyük görevimizin sürdürülebilir şekilde nehir ekosistemini koruyacak modern altyapı ve arıtma tesisi yatırımları yapmak olduğunu söyleyen Başkan Toçoğlu, “Şehrimize adını veren, ülkemizin de en önemli akarsularından birisi olan Sakarya Nehri’ni atıksulardan korumak için büyük yatırımları hayata geçirdik. Biliyoruz ki nehir çevresini yüzeysel olarak güzelleştirmek tek başına yeterli değil. Bu kapsamda Geyve’de 60 milyonluk yatırımla 190 kilometre uzunluğunda, Pamukova’da 22 milyonluk yatırımla 77 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa ettik. Bu bölgelerde topladığımız atıksuları dünya standartlarında arıtacağımız Geyve-Pamukova Ortak Atıksu Arıtma Tesisi’ni 22 milyonluk yatırımla ilçelerimizin hizmetine sunduk. Karasu’da da 16 milyon liralık yatırımla inşa ettiğimiz atıksu arıtma tesisini devreye aldık. Sakarya Nehri’nin temizliğini büyük ölçüde etkileyen Ferizli’nin altyapı çalışmaları tamamlanırken Söğütlü’de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yatırımın bedeli ise yaklaşık 40 milyon lira. Toplam 160 milyon liralık yatırımla Sakarya Nehri’ne atıksu karışmasını engelledik. Artık nehrimizde atıksu kaynaklı bir kirlenme söz konusu değil” şeklinde konuştu.

Dev yatırımlarla Karadeniz sahillerinde önceki dönemlerde yaşanan kirlilik sorununun son bulduğunu belirten Başkan Zeki Toçoğlu, “Artık tatil için kuzey bölgelerimizi ziyaret eden misafirlerimiz ve hemşehrilerimiz huzur içerisinde yüzebiliyor, tertemiz plajlarda güneşin ve kumun keyfini çıkartabiliyorlar. Kısa süre önce temizliğin uluslararası sembolü Mavi Bayraklı plaj sayımız da ikiye yükseldi. İnşallah bu sayıyı daha da arttıracağız. Şehir genelinde atıksuya yönelik yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sakarya nehrini korumak demek aslında insan sağlığını korumak demektir. Su kaynaklarımızı korumayı, şehrimizin doğasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.