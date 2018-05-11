“Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali”nin lansman tanıtımı Erenler ilçesinde bulunan bir otelde yapıldı. Programa Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu başta olmak üzere, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi’nin İmtiyaz Sahibi Remzi Adıyaman, belediye başkanları, kaymakamlar, süs bitkici üreticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Sakarya’daki üreticinin ulusal ve uluslararası rekabetteki gücünü artırmak amacıyla organize edilen festival, 26-29 Eylül tarihleri arasında Sapanca/Kırkpınar sahilinde 40 bin metrekare alanda yapılacak. Festival alanı sektör için en uygun şartlarda dizayn edilerek katılımcıların güzel sergileme alanları oluşturmalarına olanak sağlayacak. Katılımcılara kapalı alanların yanı sıra açık alanlarda tahsis edilecek.

Festivalin tanıtım videosuyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi’nin İmtiyaz Sahibi Remzi Adıyaman, Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkileri Festivali hakkında bilgiler verdi. Adıyaman, “Sakarya’nın ağaç ve yapraklı grubunda Türkiye açısından çok çok öneme sahip olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Sakarya, özellikle ağaç ve yapraklı grubunda Türkiye’nin en büyüğü, bunu net bir şekilde söylüyorum çünkü veriler böyle gösteriyor. Türkiye süs bitkiciliği ciddi anlamda bir trend yakaladı. Fuar çalışması için 10 sene önce harekete geçtik ama nasip bu zamanaymış. Sakarya üreticisi stantlarda sergilediği ürünüyle birlikte üretim tesislerini de ziyaretçisine gezdirme şansını bulacak. Artık günümüzde ticareti artırabilmek için lokal fuarların önemi git gide artıyor” dedi.

Festivale 10 ila 12 bin arasında ziyaretçi beklediklerini belirten Adıyaman, “Biz üreticiler olarak Avrupa standartlarında Sakarya’da üretim yapıldığını söyleyebiliriz. Festivalimize 10 ila 12 bin arasında ziyaretçi bekliyoruz. Fuarı gerçekleştireceğimiz alanda bir konferans salonumuz da mevcut ve orada sektörümüzün sorunlarıyla ilgili 6 farklı dalda konferans düzenlenecek. Gerekli bürokratlarımızla istişarelerimizi sürdürerek 26 Eylül’e kadar biz hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Festivalin, Sakarya’ya çok ciddi anlamda vizyon katacağını belirtmek istiyorum. Allah’ın izniyle önümüzdeki yıl süs bitkilerinin, Sakarya’nın yılı olacak. Sakarya’nın süs bitkiciliği üreticiliği konusunda Dünya’ya sesini duyuracağız” diye konuştu.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise, “Peyzaj ve süs bitkiciliği Dünya ve Türkiye’de sürekli gelişme trendinde. Özellikle şehirlerin süsü ve güzelliği iyi bir peyzaja bağlı. Sakarya gibi Türkiye çapında en fazla bitkileri üreten bir şehirde, süs bitkileri festivali olmaması bugüne kadar bir kayıptı aslında. Ama herşeyin bir başlangıcı vardır. Arkadaşlarım gelip bana fikirlerini açtıklarında destek olabilmek için gerekli irtibatları kurduk. İnşallah burada güzel bir festival alanı olur. Türkiye’nin ve Dünya’nın her yerinden alıcılar buraya gelir, alıcı-satıcı bir araya gelir ve güzel bir pazar oluşur. Önemli bir faaliyet bundan dolayı bizde valilik olarak sonuna kadar destekliyoruz” şeklinde konuştu.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ’da, süs bitkileri sektörünün Sakarya için önemli olduğunu ve Eylül ayında düzenlenecek olan Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali’nin hem sektör hem de Sakarya ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.