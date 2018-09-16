Sakarya Sokak Fotoğrafları sergisi açılıyor

‘Sakarya Sokak Fotoğrafları' sergisi, 18 Eylül Salı günü fotoğraf severlerle buluşuyor.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Suzan Orhan'ın 6 yıllık bir süre zarfında çekmiş olduğu Sakarya sokak fotoğraflarından oluşan serginin açılışı, 18 Eylül Salı günü saat 18.00'da Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ofis Sanat Merkezi'nde yapılacak. Açılışta yoğun katılım olması beklenen fotoğraf sergisi 30 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.