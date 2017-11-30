Sakarya Teknokent yükselişe geçti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 5. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi Ankara’da gerçekleştirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün de katıldığı zirvede, Türkiye’deki teknoparkların hem yaş grubuna göre hem de genel olarak başarı sıralamaları açıklandı.

Sakarya Teknokent, 2016 performans değerlemesi sıralamasında 7 basamak birden yükselerek Türkiye’deki en başarılı 11’nci Teknopark oldu. 2010 yılından faaliyete geçen Sakarya Teknokent ayrıca 5 ile 10 yaş arası teknoparklar arasında da 1 sıra yükselerek, bu gruba giren 17 teknopark arasında en başarılı 5’nci Teknopark oldu. Böylece 2014 yılında 34’üncü sırada yer alan Sakarya Teknokent, aradan geçen 3 yılda toplam 24 basamak yükselmiş oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Ülkemizde an itibariyle 55’i faal 14’ü yapım aşamasında olan toplam 69 teknopark bulunmaktadır. Türkiye son 15 yılda teknopark sayısını 2’den bu seviyeye çıkardı. Bu teknoparklarda faaliyet gösteren 4 bin 475 firmada 44 bin 580 Ar-Ge personeli görev yapıyor. Tüm bu gayretler ülkemizin 2023 vizyon hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynuyor” dedi.

Sakarya Teknokent’in, açılışını 21 Aralık 2017’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün de katılımıyla yapacağı ek hizmet binasıyla toplam kapasitesini ikiye katlayacağının dile getiren Elmas, teknoparklar arasında tatlı bir rekabetin yaşandığı endeks sıralamasında hedeflerinin kalıcı olarak ilk 8-10 arasına girmek olduğunu ve buna çok yaklaştıklarını söyledi. Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Bu başarıda öncelikle Sakarya Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren ve sayıları 75’i bulan erken aşama Ar-Ge şirketlerinin yanı sıra Teknokent Genel Müdürümüz Prof. Dr. Tahsin Engin ve teknik ekibinin büyük payı var. Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.