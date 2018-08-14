Sakarya tükettiği enerjiyi üretiyor

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa büyük hayata geçirilen ADASU HES yatırımı ile şehir tükettiği enerjiyi tekrardan üretiyor. Fosil enerji kaynakları nedeniyle dünyayı kuşatan önemli çevre sorunları yaşandığını vurgulayan Toçoğlu, “Bu nedenle yenilenebilir ve temiz enerjiye yönelik yatırımlar biz insanlar ve tabiattaki tüm canlılar için büyük önem taşıyor. Çevre ile birlikte gelişmenin önemini vurgulayan, çevreye yönelik çok sayıda yatırımı hayata geçiren bir yerel idare olarak enerji noktasında da tavrımızı yenilenebilir enerji kaynaklarından yana koyuyor, bu yönde projeler üretiyor, böylece hem şehrimize hem de ülkemize katma değer sağlıyoruz” dedi.

Sakarya’nın deprem gerçeğiyle yaşayan bir şehir olduğunu vurgulayan Toçoğlu, “Son yaşanan 1999 depreminde hem altyapısı hem de üstyapısı büyük hasar görmüş şehrimizi sağlam altyapı üzerine inşa etmek için Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüz (SASKİ) eliyle büyük yatırımları hayata geçiriyoruz. Bunu yaparken bir yerel idarenin rutin hizmetlerinin yanı sıra şehrimizi daha ileri noktalara taşıyacak yeniliklere imza atıyoruz. Bunlardan birisi Sakarya Nehri üzerine inşa ettiğimiz ADASU HES. Türkiye’de bir yerel idare tarafından hayata geçirilen ilk hidroelektrik santrali projesi olan ADASU HES ile 2013 yılından günümüze 32,5 milyon lira değerinde enerji ürettik. Sakarya Nehri’ni zararsız bir şekilde değerlendirdik. Temiz enerji üreterek önemli bir katma değer sağladık” diye konuştu.

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin ana içmesuyu kaynağı Sapanca Gölü’ne alternatif olarak inşa ettiğimiz Akçay Barajı’nın isale hattı üzerine 3 adet HES kurmak için çalışmalarımıza başladık. Bin metre rakımda bulunan Akçay Barajı havzasından cazibesi ile gelen suyun enerjisinden yararlanarak yılda 45 milyon kilovat enerji üretmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 40 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip bu barajımızla, Sapanca Gölü’nden şehrimize içmesuyu sağlarken tükettiğimiz enerjinin önemli bir kısmından da tasarruf etmiş olacağız. Yine Akyazı’da Keremali İçmesuyu İsale Hattı üzerine kuracağımız 1 adet HES için inşa çalışmalarımız sürüyor. Bu projemiz ile de yılda 4 milyon kilovata kadar enerji üretmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.