Sakarya ulaşımında yeni sistem kolaylık sağlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yeni bir çalışmayı daha vatandaşların kullanımına sunuyor. Belediye ve Özel Halk Otobüslerinde yeni validatörlerin montajlandığını söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, yeni sistem ile birçok yenilik ve kolaylığın vatandaşlarla buluşacağını ifade etti. Oktar, “2009 yılında elektronik ücret ödeme sistemini Belediye ve Özel Halk Otobüslerimizde başlatmıştık. Zaman içerisinde gelişen teknoloji ile kullandığımız sistemin de gelişimi yaşandı. Biz de bu noktada bir karar aldık ve vatandaşlarımızın bu teknolojinin avantajlarından faydalanmasını sağlamak adına sistemimizi son teknolojiye göre yeniliyoruz. İlk etapta Büyükşehir Belediye otobüslerimizden başladık. Özel Halk Otobüslerinde de validatör değişimlerimizi kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Kısa süre içerisinde de yeni sisteme geçiş yapmış olacağız. Vatandaşlarımız kartlarını bastıklarında tüm bilgiye ekran aracılığıyla ulaşabilecekler” dedi.

Yeni sistem ile birçok yeniliği vatandaşın kullanımına sunacaklarını belirten Ali Oktar, “Yeni sistem ile birçok yeniliği de vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Kredi kartı ile ödeme imkanı sağlayacağız. Ayrıca araç takip sistemi SAKUS programımızı da daha kullanışlı ve sorunsuz hale getireceğiz. Özel Halk Otobüslerimizi de SAKUS uygulamamıza dahil edeceğiz. Akıllı telefonlarla temassız ödeme imkanı ve internet üzerinden dolum imkanını da yeni sistemle getirmiş olacağız. Vatandaşlarımız akıllı telefon uygulaması ile otobüs, durak ve bayi konumları, bakiye sorgulama/yükleme, hareket saatleri, güzergah bilgilerinden aktif olarak faydalanmalarına imkan sağlanacak” diye konuştu.