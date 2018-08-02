Sakarya Üniversitesi ile DAIKIN arasında örnek işbirliği

Sakarya’nın Hendek ilçesi 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren DAIKIN Ar-Ge Merkezi ve Sakarya Teknokent arasında, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’ın katılımıyla işbirliği protokolü imzalandı. Protokole ilişkin konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Sürecin gelişiminde ve yönetiminde çok önemli rol oynayan DAIKIN Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Sayın Serhan Kılıç’a ve bu önemli işbirliğinde Sakarya Teknokent’i başarıyla temsil eden İNOTEK firmasına en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

DAIKIN’ın TÜBİTAK tarafından desteklenen projesindeki kompakt yapıdaki yoğuşmalı kombisinin alüminyum eşanjörü, o dönem Sakarya Teknokent’te yer alan DAIKIN Ar-Ge birimi ile yine Sakarya Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren İNOTEK Ar-Ge şirketinin ortak çalışmaları tamamen yerli olarak tasarlanıp geliştirildi. İlk kez yerli tasarım yoğuşmalı kombi alüminyum döküm eşanjörü tasarlandı.

DAIKIN Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Mak. Müh. Serhan Kılıç da konu ile ilgili olarak, “Sakarya Teknokent’de proje döneminde yer alan ofisimiz ile yine Teknokent’te yer alan İNOTEK firmasının birlikte yapmış olduğu CFD (Computational Fluid Dynamics) çalışmasının sağlamış olduğu çıktıların da katkılarıyla projemiz başarılı bir şekilde tamamlanmış bulunmaktadır. CFD simülasyonları, deneme-yanılma süresi ve maliyetinin kısaltılması yönünde çok etkin bir şekilde kullanılmıştır. Projenin teknolojik deneyim kazanma yönünde tüm katılımcılarına önemli faydası olmuş ve ilk kez yerli tasarım bir yoğuşmalı kombi alüminyum döküm eşanjörü tasarımına imza atılmıştır. Ürün şu anda pazardadır ve Türkiye ile Avrupa’nın muhtelif ülkelerinde satılmaktadır. Proje sırasında çalışmaya üniversitenin yüksek lisans öğrencileri de dahil edilmiştir. Sakarya Üniversitesi ve Teknokent yönetimine böyle bir işbirliğine vesile oldukları ve ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Projede lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz çok önemli deneyim kazandı"

Ortak çalışma döneminde projenin teknik danışmanlığını yapan SAÜ Makina Mühendisliği öğretim üyesi ve Sakarya Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin ise konuya ilişkin olarak, “Gerçekten DAIKIN ile çok başarılı ve örnek olabilecek bir üniversite-sanayi işbirliği çalışmasına imza atılmıştır. Dünyada sayılı üretici tarafından tasarımı ve analizi yapılabilen ve geometrik olarak da son derece karmaşık bir ürün olan alüminyum kombi eşanjörüne ait tüm ısı transferi ve akışkan dinamiği çözümlemelerini ülkemizde ilk defa DAIKIN Ar-Ge ekibi ile birlikte başarıyla gerçekleştirdik. Projede lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz çalışarak çok önemli deneyim kazandılar. DAIKIN bu ortak çalışma döneminde Sakarya Teknokent’te Ar-Ge birimini kurarak bu ortak çalışmanın verimliliğini artırmış, bu da projenin ön görülen sürede ve nitelikte başarıyla tamamlanmasına katkı sağlamıştır. Proje sonucunda uluslararası rekabetçi yüksek teknoloji ürünü kompakt ve yüksek verimli bir kombi, hem ulusal hem de uluslararası pazarda yoğun ilgi görmesi bizi çok sevindirmiştir.

Proje tamamlandıktan sonra DAIKIN’ın kendi fabrika bünyesinde Ar-Ge merkezi kurulmuştur. Bu merkezle de ortak çalışmalarımız devam ediyor. Nitekim 19 Temmuz 2018 tarihinde Sakarya Üniversitesi, Sakarya Teknokent ve DAIKIN Ar-Ge Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır” şeklinde konuştu.