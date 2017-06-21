Sakarya Üniversitesinde mezuniyet heyecanı yaşanacak

SAÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet törenleri 30 Haziran - 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Törenler için SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Spor Bilimleri Fakültesi Sahası, Hukuk Fakültesi Konferans Salonu ve Hendek Kampüsü kullanılacak. Sapanca, Pamukova, Ali Fuat Cebesoy, Hendek, Kaynarca Seyfettin Selim ve Kırkpınar meslek yüksekokullarının mezuniyet törenleri ise kendi okul bahçelerinde düzenlenecek. Sakarya Üniversitesi lisans programlarında eğitim gören yaklaşık 4 bin 800 öğrenci bu yıl mezun olurken, ön lisans programları yaklaşık bin 950 öğrenciyi mezun verecek. Lisansüstü programlardan ise 109 öğrencinin mezun olacağı 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Sakarya Üniversitesinde toplamda yaklaşık 6 bin 960 öğrenci diplomalarına sahip olacak.

En çok sayıda mezun verecek fakülte 987 ile Fen-Edebiyat Fakültesi olurken, bunu 803 ile Siyasal Bilgiler Fakültesi, 656 ile Mühendislik Fakültesi takip etti.

En çok sayıda mezun verecek meslek yüksekokulu 320 ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olurken, bunu 220 ile Sakarya Meslek Yüksekokulu, 210 ile Sapanca Meslek Yüksekokulu takip etti. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının ilk mezuniyet töreni Tıp Fakültesi öğrencileri için 30 Haziran Cuma günü SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Doğukan Manço, Mezuniyet Törenleri kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00’de Spor Bilimleri Fakültesi Stadında sahne alacak.

Mezuniyet törenleri, 6 Temmuz Perşembe günü dereceye giren öğrencilere yönelik olarak SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan “Üniversite Dereceleri Töreni” ile son bulacak.