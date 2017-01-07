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07 Ocak 2017 14:38

Sakarya Üniversitesi’nde yoğun kar mesaisi

Sakarya Üniversitesi’nde yoğun kar mesaisi

07 Ocak 2017 14:38

Sakarya, beklenen kar yağışının etkisine girdi. Dün gece saatlerinden itibaren özellikle yüksek kesimlerde olmak üzere il genelinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Bu hafta sonu Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olan sınavlara gelecek olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sabaha kadar kar temizleme çalışmaları yapıldı.
Hafta sonu gerçekleşecek olan Adapazarı Meslek Yüksek Okulu Uzaktan Eğitim sınavları, İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim sınavları, sosyal ve fen bilimleri enstitüsü yüksek lisans sınavları ile devam eden lisans final sınavları için Sakarya Üniversitesi idari birimleri tam kadro kar mesaisi yaptı.
Cuma gece yarısı başlayan karla mücadele çalışmaları, sabah saatlerine kadar devam etti.
Öğrencilerin, sınavlar konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için cuma gecesi saat 00.00’da başlayan kar mesaisi, sabaha kadar sürdü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere fakülte sekreterlerleri çalışmalara eşlik etti. Karla mücadele çalışmaları hafta başına kadar devam edecek.
Çalışmaları yakından izleyen Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, öğrencilerin sınavları sorunsuz bir şekilde geçmesi için yaptıkları çalışmalar için personele teşekkür etti. Elmas, sınava girecek öğrencilerin toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.



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