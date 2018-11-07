Sakarya Vali Balkanlıoğu yeni görevine törenle uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanarak yerini Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'e bırakan İrfan Balkanlıoğlu için Sakarya Valiliği önünde bir veda töreni düzenlendi. Sakarya'da 16 ay gören yapan Balkanlıoğlu, törene katılan herkesten helallik isteyerek Sakarya'ya veda etti. Veda törenine bürokratlar, siyasetçiler, protokol, STK başkanları, valilik personeli ve sevenleri katıldı.

“Sakarya'da uyum ve huzur iklimi yakaladık”

Makamdan inen Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu yaptığı veda konuşmasında, “16 ay boyunca sizlerle son derece güzel ve uyumlu çalışmalar yaparak kısa bir süre içerisinde kaynaştık. Birçok şeyi birlikte başardık. Sakarya'da bir uyum ve huzur iklimi yakaladık. Ben son derece mutlu oldum hem Sakarya'ya gelmekten hem de sizleri tanımaktan. Yaklaşık 11 yılı bulan valiliğimiz boyunca Sakarya bizim için hem İstanbul'a yakınlığı hem birçok imkanları nedeniyle güzel bir çalışma ortamı sundu. Hem mesai arkadaşlarımız arasında ki uyum bizleri son derece mutlu etti. Ben 20 yıl kaymakamlık görevi yaptım, 11 yıl da kesintisiz valilik görevini yapıyorum burası 4'üncü vilayetim. Çalıştığımız her yerde sayısız dost ve arkadaşlarımız oldu. Tabi kamu hizmeti uzun süren bir maratondur. Kapımız bugüne kadar daima açıktı. Vatandaş bize bir sorun iletmişse, bizim problemimiz olsun veya olmasın, bizimle ilgisi olsun olmasın biz bu çözme makamındayız karşı tarafta da olabilirdik ama Allah bize bu makamları ihsan etmiş ve hep yardımcı olabilme prensibiyle hareket ettik. Mülkiye Başmüfettişliği diyorlar, bir düzenleme yapılıyor Vali Mülkiye Başmüfettişliği, yani daha üst düzey yönetim şeyi olacak gibi gözüküyor” dedi.

Açıklamaların ardından Vali Balkanlıoğlu, tek tek protokol ve katılımcılarla vedalaştı.